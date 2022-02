Trafic de visas : La gendarmerie de Hann démantèle un réseau ayant grugé 30 millions F Cfa

Un coup de maître ! Un nouveau réseau de trafic de visas vient d'être démantelé par les gendarmes de la brigade de Hann qui ont arrêté le cerveau et son acolyte. Selon des informations exclusives de Seneweb, l'homme d'affaires S. C. et son collaborateur J. M., informaticien de son état, avaient réussi à gruger une trentaine de millions de francs Cfa à une dizaine de personnes qui désiraient voyager à l'étranger. A l'issue de l'enquête, ces deux délinquants domiciliés aux Maristes ont été présentés au procureur ce mardi. Seneweb revient sur cette mafia éventrée par les pandores de Hann.









Un gros coup de filet qui porte la signature des éléments de la brigade de gendarmerie de Hann qui ont frappé au cœur d'une mafia. Selon des informations exclusives de Seneweb, ces gendarmes ont mis fin aux agissements de l'homme d'affaires S. C. qui était à la tête d'un réseau de trafic de visas pour la France, le Canada, le Brésil, la Belgique et les États-Unis.





En effet, le cerveau arrêté samedi dernier faisait croire à ses clients qu'ils pouvaient les faire voyager vers les pays susnommés moyennant la rondelette somme de 5 millions de francs Cfa par personne.





Ainsi, l'homme d'affaires indélicat a confectionné de faux visas par le biais de son acolyte informaticien pour appâter ses proies.





Après leur marchandage, le cerveau de réseau a encaissé une trentaine de millions de francs Cfa auprès d'une dizaine de candidats désirant obtenir un visa, d'après nos sources proches du parquet.





L'argent encaissé, l'homme domicilié aux Maristes s'est volatilisé dans la nature, avoir donné à l'informaticien sa "commission".





Ne sachant plus à quel saint se vouer, les plaignants ont porté plainte à la brigade gendarmerie de Hann contre l'homme d'affaires S. C. Sans tarder, les hommes en bleu ont mis en branle la machine judiciaire et entamé la chasse à l'homme.





Suite à une intense traque, le fugitif a été localisé avant d'être cravaté samedi dernier. Soumis à un interrogatoire serré, S. C. a fini par lâcher le morceau. Ainsi l'homme d'affaires a avoué avoir escroqué une trentaine de millions de francs Cfa, grâce à la complicité d'un informaticien.





Dans le cadre de l'enquête, les gendarmes ont tendu un piège à ce dernier avant de l'arrêter. Entendu sur procès-verbal, J. M. a reconnu avoir confectionné de faux visas pour le compte de l'homme d'affaires. Également, cet informaticien domicilié aux Maristes avouera avoir reçu sa commission.





Au terme de l'enquête diligentée par la gendarmerie de Hann, les deux mis en cause ont été déférés ce mardi pour association de malfaiteurs et trafic de visas.