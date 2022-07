Trafic de visas : La Su démantèle le réseau d'escrocs qui a grugé des millions à des Mauritaniens

Trafic de visa, Senegal-Mauritanie

Un coup de maître ! La Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a encore frappé au cœur d'une grosse mafia. Selon des informations exclusives de Seneweb, les hommes du commissaire Bara Sankharé ont démantelé un réseau de trafiquants de visas Schengen et du Canada.



Tout est parti lorsqu'un ressortissant mauritanien a débarqué dans les locaux de la Su. S. Soumaré a déclaré aux limiers que des individus qui avaient promis de lui trouver des visas pour le compte de ses compatriotes, ont fini par l'escroquer de la somme de 12 904 289 F Cfa.

Suite à cette dénonciation, les policiers ont mis un dispositif de filature au rond-point Sandaga où le plaignant S. Soumaré avait fixé rendez-vous aux faussaires.

Ainsi les limiers ont réussi à interpeller cinq faussaires : Samba Lô, Abdoulaye Ndiaye, Issa Dieng et Aliou Guèye et Mamadou A. Bâ.



Selon des informations de Seneweb, les éléments interpellateurs ont saisi neuf passeports mauritaniens sur lesquels étaient apposés de faux visas Schengen et du Canada.



À l'issue de cette mission fructueuse, les cinq membres du réseau s'activant dans le trafic de visas ont été embarqués dans les locaux du commissariat central de Dakar.



Comment les faussaires ont dépouillé plus de 12 millions F Cfa à des Mauritaniens



Dans sa déposition, le ressortissant mauritanien a confié que Samba Lô lui avait fait savoir qu'il se trouve au Canada et qu’il est capable de lui trouver des visas. Après marchandage, S. Soumaré s'en est ouvert à ses compatriotes qui désirent voyager.



"Certains de mes compatriotes m'ont remis leur passeport et la somme de 1 952 622 F Cfa convenue pour chaque demandeur. Sur instruction de Samba Lô, j'avais remis neuf passeports mauritaniens à une personne établie au Sénégal avant de verser dans le compte de Mamadou Bâ la somme de 12 904 289 F Cfa", a déclaré le plaignant.



Poursuivant le récit de son calvaire, S. Soumaré de préciser : "Mamadou Bâ a disparu, après avoir reçu le versement de plus de 12 millions."



C’est là que Samba Lô, avec qui il parlait sur WhatsApp avec un numéro de la France, lui a mis en rapport avec une autre personne disant se nommer Alex avec qui il échangeait sur WhatsApp pour lui remettre les visas, selon des sources de Seneweb.



Les aveux des faussaires



Soumis à un interrogatoire serré, le présumé cerveau du réseau s'est mis à table. Samba Lô a avoué avoir confectionné ces faux visas.



D'après lui, il a téléchargé via Internet la photo des visas des pays concernés à travers son ordinateur et c’est le nommé Abdoulaye Ndiaye qui, ayant une parfaite maitrise du logiciel Photoshop, a fait le traitement des vrais-faux visas pour les apposer sur les passeports.



Également, Samba Lô, qui faisait croire au plaignant qu'il est au Canada, a un autre compte WhatsApp sous le nom d’Alex par lequel il discutait avec le ressortissant mauritanien pour lui confirmer que Samba l’a chargé de diligenter les visas au Sénégal.



Quant à son compère Mamadou Amadou Bâ, il a reconnu que l’argent de la victime a été versé dans son compte bancaire.