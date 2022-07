Trafic illicite de migrants: De nouvelles arrestations à Dubaï et à Bargny selon Jamra

C’est la traque des présumés auteurs de trafic illicite de migrants. Après plusieurs interpellations de la police et de la gendarmerie à l’intérieur du pays, de nouvelles arrestations sont notifiées. Selon Libération online, Jarma en a fait l’annonce, ce jeudi 7 juillet. « Fin de cavale pour Serigne Bassirou Niang, le cerveau du trafic illicite de migrants entre le Sénégal et Dubaï », souligne la source. Qui renseigne que Jamra a informé qu’il « était arrêté par la police dubaïote, inculpé et placé sous mandat de dépôt par le procureur de Dubaï. Un de ses complices-rabatteurs a été arrêté par la police sénégalaise, à Bargny ».





Jamra a promis «d'assurer gratuitement l'encadrement juridique des victimes, qui ont déjà déposé pas moins de 25 plaintes contre leur bourreau qui empochait 4,5 millions de Fcfa par personne».