Trafic intérieur de chanvre indien : Après 1 an de prison, I. Diallo acquitté par la chambre Criminelle

Depuis juillet 2021, I. Diallo, un peintre âgé de 43 ans attendait son jugement par la chambre criminelle de Mbour. Il est accusé d'association de malfaiteurs, de trafic intérieur de drogue, de blanchiment de capitaux.







L'Orctris dans une opération de sécurisation a découvert 262 kilogrammes de chanvre indien dans la chambre d'une maison occupée par Mansour Ndiaye. Une perquisition chez le détenu a permis de découvrir deux kilos de résidus de chanvre indien, des ciseaux et des sacs vides.





I. Diallo dira qu'il avait loué la chambre à Mansour Ndiaye avec qui il entretenait de très bons rapports. Son avocat Me Mouhamadou Fadel Fall a soumis au juge Pierre Tine la nullité du PV d'enquête en faisant état de la violation d'enquête. Une nullité rejetée.





Me Fall assure que les formalités de la perquisition n'ont pas été respectées.





Mais pour le Procureur Djité, aucun éléments d'enquête ne permet au conseil du prévenu d'avancer de tels propos.





"La formalisation prescrite par l'article 68 a bien été respectée par l'officier de police. L'avocat fait dans le dilatoire", a assuré le procureur.





Au cours des échanges avec la Cour, le détenu dira avoir été torturé par les enquêteurs. Mais le procureur a démonté ces propos en l'interpellant sur le comment il peut justifier avoir été torturé. Il lui demande s'il avait raconté à son avocat qu'il avait subi des actes de tortures.





Après être revenu sur les circonstances qui ont fait aboutir à l'arrestation de I. Diallo, le procureur a expliqué que le cerveau de l'activité de trafic avait pris la fuite.





"Ibrahima Diallo a reconnu avoir pris la chambre en location pour Mansour. Il reconnait avoir remis des colis sur recommandation de Mansour Ndiaye. Il n'a jamais tergiversé il est entièrement impliqué dans ce trafic. Il a pris la fuite après qu'on a découvert la drogue. Il a délibérément fui parce qu'il savait que les policiers étaient à ses trousses", indique le procureur.





L'arsenal découvert dans la chambre prouve que c'est un véritable réseau de trafic de chanvre qui a été démantelé.





Il n'y a aucun élément qui fait planer un doute. La culpabilité de I. Diallo ne souffre de l'ombre d'aucun doute. Je requiers qu'il vous plaise de le condamner à 20 ans de réclusion criminelle", dit le procureur.





La conviction du procureur est que I. Diallo est un membre actif de réseau de trafic de drogue. Ainsi, face à un procureur qui a usé de toutes les méthodes pour asseoir la culpabilité de son client, Me Fall dira que "20 ans, c'est lourd !".





"On ne peut pas condamner une personne sans avoir des preuves fiables. Aucun élément ne démontre que I. Diallo est passible des faits qui lui sont reprochés. Rien ne confirme que mon client et Mansour Ndiaye se connaissent. En matière criminelle on ne relaxe pas au bénéfice du doute. Devant le doute on acquitte", défend Me Fall.





Son client a été finalement acquitté par la chambre Criminelle du tribunal de grande instance de Mbour.