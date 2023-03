Trafic international de drogue : Un Malien arrêté à Bargny avec 22 kg de chanvre indien

Un ressortissant malien a réussi à dissimuler à bord de son camion transportant des bœufs 200 kg de chanvre indien, de Bamako à Dakar. Y. K. et son apprenti D. K. ont livré 78 kg de drogue au niveau du foirail de Zac Mbao.



Ensuite, les deux dealers et leur complice A. D. ont fait cap vers le croisement Sendou pour procéder à la livraison du reste de la drogue.



Mais les policiers du poste de Bargny, en patrouille dans la zone vers 2 h du matin, ont aperçu le camion des trafiquants stationné non loin de la route nationale 1.



Ayant le nez creux, les hommes du lieutenant Ba ont voulu y voir plus clair. Mais ayant senti la présence policière, les trois dealers ont pris la fuite. Sans succès, car des policiers du poste de Bargny ont réussi à arrêter l'apprenti de nationalité étrangère, pour association de malfaiteurs en vue du trafic international de drogue.



Toutefois, le camionneur et son collaborateur ont réussi à s'échapper. La fouille minutieuse du camion s'est soldée par la découverte de 22 kg de drogue, selon des sources de Seneweb. Il ressort de l'enquête que le chauffeur en cavale avait dissimulé 200 kg de chanvre indien dans les roues de secours du véhicule.