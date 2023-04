Trafic international de substances psychotropes et chanvre indien : 6 individus interpellés à Mouran et de Bantako ( Kédougou)

La brigade régionale des stupéfiants de Kédougou vient d’appréhender trois ressortissants maliens en possession de comprimés ( tramadol et tramaking). Cette substance très prisée par les orpailleurs est une véritable drogue. Elle insuffle une ardeur et endurance aux orpailleurs.





Cette opération a été menée à Mouran, une localité située dans la commune de Missirah Sirimana. Elle a permis aux éléments de la Brigade régionale des Stupéfiants (BRS) de Kédougou de mettre la main sur une importante quantité de médicaments et des paquets de cigarettes de marque Sir .





Au cours d’une autre patrouille menée dans le secteur de Bantako, trois Guinéens ont été arrêtés. Ils détenaient par devers eux 198 cornets de chanvre indien de la variété dite marron.