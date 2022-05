Tragédie de l'hôpital de Tivaouane : Doudou Ka dénonce un "drame inacceptable"

Onze nouveau-nés sont morts dans des conditions particulièrement horribles dans un un incendie survenu hier soir à l'hôpital de Tivaouane. Le Directeur général de AIBD SA a réagi suite à cet incident sur son compte Twitter officiel : "Je m'associe à l'émotion suscitée par le drame inacceptable survenu à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy dans la ville sainte de Tivaouane où plusieurs bébé ont perdu la vie.Toute ma compassion et ma solidarité aux parents et aux familles au peuple sénégalais et au Président de la République".



Rappelons que le ministre de la Santé s'est rendu sur place, et le chef de l’Etat va se rendre dans la cité religieuse samedi.