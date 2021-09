Tragique accident à Fatick : Sédhiou perd 8 de ses fils

Le tragique accident survenu hier nuit aux environs de 23 heures entre Diouroup et Ndiongolor dans la région de Fatick aurait fait 11 morts et une vingtaine de blessés dans un état grave. Parmi ceux qui ont perdu la vie, on note, selon nos sources proches de la gare routière de Sédhiou, les trois occupants du camion malien et huit de Sédhiou dont des enfants.





Pour l'instant 4 victimes sont identifiés. Il s'agit du frère et de la femme du chauffeur titulaire, d'un militaire et d'un habitant riverain de la gare routière. Les 4 autres sont de Sédhiou mais on ignore pour l'instant leur destination.





La ville est inconsolable à l'instant à cause de cette tragédie humaine.





À noter qu'un jeune footballeur du village de Djoudoubou dans la commune de Sandiniery (département de Goudomp) a également perdu la vie. C'était hier au cours d'une séance d'entraînement au terrain du village. Il a été victime d'une crise cardiaque.