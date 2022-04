Traite d'êtres humains : 80% des femmes à Kédougou sont victimes d’exploitation sexuelle

En marge de la cérémonie de lancement du programme de CenHTRO /APRIES qui vise à éradiquer le trafic sexuel à Kédougou , le secrétaire permanent de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes (CNLTP), Dr Mody Ndiaye, et ses partenaires ont justifié le choix de cette localité pour mener ce projet. Au terme de leurs enquêtes, ces acteurs engagés dans la lutte contre la traite des êtres humains ont demontré que ce phénomène est partout présent au niveau national mais affecte plus particulièrement les femmes de Kédougou. 80% des femmes de la zone sont victimes d’exploitation sexuelle.





Rappelons que le trafic sexuel au Sénégal a été identifié par le Département d’Etat américain, par des ONG et des organisations non gouvernementales internationales (ONGI) comme étant concentré au sein et autour des sites d’orpaillage de la région de Kédougou. Dans cette zone se déroule 98% de l’activité aurifère du Sénégal.