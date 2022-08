Traite de migrants : un vaste réseau démantelé à Tamba, 97 victimes dont un «célèbre footballeur» libérées

La Section de recherches de la gendarmerie de Tamba a démantelé un vaste réseau de traite de personnes. Six suspects ont été arrêtés, déférés au parquet et envoyés en prison. Il s'agit de Ismaïla Camara, Ibrahima Camara, Aliou Guèye, Mbaye Guèye, Daouda Bakayoko et Babacar Diallo.



Les gendarmes ont été alertés par la situation d’un groupe de 97 personnes logées, dans des conditions précaires, dans trois maisons du quartier Plateau de Tamba. C'étaient des candidats à l’immigration clandestine en Europe.



D’après L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, «un célèbre footballeur» figure dans le groupe. Alors que chacun des autres candidats à l’exil a versé 650 000 francs CFA, le joueur devait payer 550 000 et remettre son CV ainsi qu’un certificat médical pour espérer aller monnayer ses talents en Europe.



Le journal rapporte qu’il a été initialement demandé au groupe de se rendre à Ségou, au Mali. Ce déplacement n’étant pas possible, les organisateurs du voyage ont rassemblé les candidats à Tamba, pour leur faire suivre une formation dénommée «Cadran» avant le départ pour l’Europe.



Au bout de quelques jours, ces derniers se rendent compte qu’ils ont affaire à une association de malfaiteurs, spécialisée dans la traite de personnes et l'escroquerie.



Lors de leur opération de démantèlement du réseau, les gendarmes ont saisi chez les six suspects, au niveau du cossu quartier Pont, la somme de 2 millions 250 mille francs CFA, des reçus de transferts d’argent en dollar, des cartes bancaires et des bordereaux de versement.