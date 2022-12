[ EXCLUSIF] Traite de personnes sur l'axe Nigeria - Sénégal : 2 proxénètes arrêtées par la police de Ziguinchor

Triste histoire pour deux ressortissantes nigérianes qui sont venues au Sénégal pour gagner dignement leur vie. En effet, arrivées à Ziguinchor , J. O. et C. S. ont vu leur rêve brisé en mille morceaux. Et pour cause ! Elles ont été transformées en prostituées par deux de leurs compatriotes, selon des sources de Seneweb. Mais ces proxénètes ont été arrêtées par les policiers du commissariat central de Ziguinchor. Détails !





Impliquées dans une affaire de traite de personnes, deux prostituées de nationalité nigériane sont tombées dans les filets des éléments du commissariat central de Ziguinchor. En effet, les dames N. A. et E. F. U. avaient fait croire à deux de leurs compatriotes qu'elles sont capables de les aider à trouver, au Sénégal, un emploi moyennant un bon salaire.





Ne se doutant de rien, J. O. et C. S. âgées de 21 ans, ont quitté le Nigeria pour venir à Ziguinchor par voie terrestre, d'après une source de Seneweb. Dans la capitale du Sud, elles sont acheminées dans une structure sanitaire pour les faire bénéficier d'un carnet sanitaire pour se prostituer.





"Au moment où une infirmière prenait des renseignements, elle a constaté que l'une d'elles pleurait dans la salle. Puis, C. S. a confié qu'elle est venue au Sénégal pour travailler dans un salon de coiffure. Mais elle est sur le point d'être transformée en fille de joie, d'après ses confidences", selon une source de Seneweb.





Aussitôt informés des faits, les hommes du commissaire Ibrahima Dialllo ont interpellé les deux compatriotes des victimes nigérianes pour traite de personnes.





Interrogée par les enquêteurs, la proxénète N. A. a nié dans un premier temps avant de craquer. Cette dernière a payé le coût du transport de sa compatriote C. S. à 250 000 F CFA, selon ses aveux. Pour elle, la nouvelle recrue devait lui verser un montant de 500 000 F CFA.





Quant à sa complice E. F. U., elle a reconnu avoir fait venir sa compatriote J. O. au Sénégal pour l'initier dans la prostitution.