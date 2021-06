Traite de personnes : Un marabout en garde à vue

D'après Libération, un marabout avait réduit à l’esclavage 22 enfants-talibés qu’il avait transformés en mendiants. Arrêté, le mis en cause est placé en garde à vue.



Originaires de Guinée-Bissau et de Guinée-Conakry, les mômes, parqués à l’ancienne piste (Mermoz), étaient envoyés aux points stratégiques de Dakar à partir de 6 heures du matin pour mendier jusqu’au soir.



Quid de l’argent récolté ? Il était reversé au marabout.



Quant aux enfants, ils étaient récupérés, le soir, à partir de 20 heures, par un véhicule.



Ils vivaient dans des conditions inhumaines et dormaient, à ciel ouvert, sur des cartons.



Le marabout est poursuivi pour traite de personnes et exploitation illégale d’enfants.