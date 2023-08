TRAITÉE DE PROSTITUÉE, BATTUE AU SANG : ELLE ATTRAIT LES ENFANTS DU CHEF DE QUARTIER AU TRIBUNAL DE MBOUR

Ce n’est plus le bon voisinage entre S Ngom et la famille d’un chef de quartier. Leur difficile cohabitation a fini à la barre des flagrants défis du Tribunal de Grande Instance de Mbour.





C'est une dame assise sur une chaise roulante et très mal en point qui s'est dirigée vers la barre du tribunal, le mardi 8 août pour témoigner contre ses cinq voisins.





La plaignante S. Ngom avance que les enfants du chef de quartier à Saly aérodrome lui reprochent d'avoir acheté un terrain sur lequel, la famille Ngom avait des visées.





Le jour des faits, un incident est survenu dans le quartier et S. Ngom était partie pour filmer la scène. Malheureusement, elle sera bousculée par une foule qui la traite de prostituée et de mangeuse d'âme. Rouge de colère, S. Ngom déverse sa bile sur la maman des prévenus.





B. Ngom, A. Ngom, F. Ngom, S Ngom, M. D. Ngom, des frères et sœurs germains lui ont porté des coups lui occasionnant une Incapacité temporaire de travail de 21 jours. De plus ils auraient volé ses 905.000fr et son portable acheté à plus de 400.000fr.





Dans la bagarre, elle reçoit plusieurs coups qui lui ont laissé des stigmates sur le corps. Elle assure que son bas ventre s'est déchiré et qu'elle s'est réveillée à l'hôpital.





S. Ngom, avance que le grand frère de la fratrie, B. Ngom lui avait proposé d'entretenir une relation extra conjugale. Ce à quoi elle s'était catégoriquement opposée car étant mariée.





Les prévenus soutiennent que S. Ngom est de nature belliqueuse. Elle avait insulté leur maman. Pis, elle avait traité de bâtard le fils de B. Ngom. Dans son quartier, ses voisins l'ont mise à l'écart, personne ne la fréquente à cause de son tempérament. Elle se permet tout car elle se dit femme de policier, raconte une voisine, dans les discussions. Dans les coins et recoins de sa maison, elle a placé plusieurs caméras. Quand ses voisins passent, elle les filme et les traite de tous les noms d'oiseaux. Au cours des débats d'audiences, ses voisins qui étaient venus nombreux assister au jugement ne manquaient pas de murmurer ou de s'exclamer lorsqu'elle donnait des explications. Une situation qui la faisait parfois pleurer.