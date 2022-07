Traitée de "pute de la république", gabrielle kane fait arrêter son insulteur par la sûreté urbaine

Le sieur Kalidou Diallo est actuellement en garde à vue dans les locaux du Commissariat central de Dakar. D'ailleurs, il devrait être déféré, ce vendredi matin, au parquet de Dakar.



D’après le quotidien L'Observateur qui donne l'information dans sa livraison du jour, il est arrêté pour une affaire de menaces de mort et divulgation d'images à caractère pornographique.



Quid de l'auteur de la plainte qui lui vaut d'être mis au frais en cette veille de Tabaski ? Le journal informe que c'est la féministe Gabrielle Kane, victime supposée, qui a fait coffrer le mis en cause.



Face à la plaignante, Kalidou Diallo aurait reconnu avoir injurié et traité la dame de "pute de la République", en disant détenir "des images compromettantes" sur la féministe Gabrielle Kane.