Traitement de l’information et enjeux de l’assainissement : L’Onas renforce les capacités des journalistes

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) est très sensible au traitement de l’information sur les questions liées à l’assainissement. Il estime que certains professionnels de l’information et de la communication, très souvent, n’ont pas toutes les notions et le temps qu’ils faut pour « bien comprendre le fonctionnement de l’assainissement et ses enjeux et développer les meilleures approches de partage » avec le grand public. C’est pourquoi, sa direction générale, soucieuse de cet enjeu, a organisé, ce mercredi 23 juin, un atelier de formation des journalistes sur le thème : « Communication et enjeux de l’assainissement ».





Plusieurs sous-thématiques abordés





Au cours de cet atelier, les formateurs (doyens de la presse sénégalaise et des équipes de l’Onas) ont mis l’accent sur « l’Aspect technique de l’assainissement et contraintes de fonctionnement des réseaux à Dakar », « Encadrement juridique et réglementaire, politique de développement du sous-secteur », « Lettre de politique sectorielle, le contrat de performance, les Stratégies nationales de développement de l’assainissement, les ODD », « Assainissement et développement : place de la prévention et responsabilité des partenaires dans la protection de l’environnement » et enfin, « Quelle posture professionnelle face aux questions liées à l’assainissement »?. Et pour maintenir cette dynamique enclenchée, des « axes possibles de collaboration entre l’Onas et les journalistes » ont été également proposés, sur la demande de la direction générale.





« Un simple mot, mal utilisé ou des faits approximativement interprétés, peuvent conduire à la désinformation »





Venu présider la cérémonie d’ouverture des travaux de cette session de formation d’une journée, Dr Ababacar Mbaye, Directeur général de l’Onas, a souligné l’importance de ce renforcement de capacités. « Chers journalistes, dans notre travail au quotidien, du fait de l’important flot d’activités et des urgences successives, ce n’est pas toujours évident que nous prenons le recul nécessaire par rapport à notre propre matière. Nous sommes souvent pressés par le temps et traitons en fait de beaucoup de choses à la fois, qui sont chacune d’importance pour le destinataire, c’est-à-dire l’usager du service public de l’assainissement. Or, notre métier est constitué de plusieurs (…), parfois les unes plus complexes que les autres et utilisant des terminologies différentes », a laissé entendre le Dg de l’Onas.





Mieux, il ajoute : « Et encore l’impact des informations que nous transmettons n’est pas évalué or, un simple mot, mal utilisé ou des faits approximativement interprétés, peuvent conduire à la désinformation et entrainer des conséquences malheureuses sur notre objet ».





« Aider les journalistes à se familiariser avec ce que l’Onas fait »





Face à cette situation, Dr Ababacar Mbaye estime que « le renforcement de capacités des ressources humaines avec qui l’Onas collabore, est d’importance ». Il permet, selon lui, d’« aider les journalistes à se familiariser avec ce que l’Onas fait, sans trop s’attarder la-dessus, les aider à mieux le comprendre mais surtout, à mieux appréhender les enjeux du secteur de l’assainissement ».









Pour lui, « l’assainissement est un secteur technique qui vise à satisfaire à un besoin de base du grand public pour un bien-être continuellement à améliorer afin de contribuer fortement aux mêmes conditions d’hygiènes et à la santé publique ». Et à ce titre, il a besoin par conséquent, d’un traitement certes militant et surtout équilibré de l’information ».





Plus d’une vingtaine de participants