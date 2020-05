Transmission Communautaire: Les chauffeurs clandestins au banc des accusés (SNTP)

Transmission communautaire et chauffeurs clandestins

Le Syndicat national des Transports de Proximité (SNTP) a montré toute son indignation face à la montée des cas de transmission communautaire souvent provoquée par des chauffeurs qui s’adonnent au transport clandestin en cette période de pandémie du Covid-19.





Dans une note de presse qui nous est parvenue, les transporteurs ont d’abord exprimé leur préoccupation sur la propagation de la maladie, notamment la multiplication des cas issus de la transmission communautaire. Ce qui risque selon le SNTP d’anéantir tous les efforts déployés pour enrayer le COVID-19 dans notre pays.





« Constatant pour le déplorer que ce mode de transmission est exacerbé par les agissements d’individus hors-la-loi et sans foi, qui s’adonnent à un transport clandestin lourd de danger; au moment où toutes les gares routières sont fermées, les véhicules au parking et les professionnels mis au chômage forcé. A cet effet, le SNTP dénonce avec véhémence ce fait, et appelle les autorités à agir sans faiblesse coupable contre ces malfrats », a condamné le syndicat.







Non sans réitérer son engagement au respect strict des mesures édictées par le gouvernement, à travers le ministère des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, et exhorte les Sénégalais à veiller au respect scrupuleux de mesures de prévention individuelle et collective.





Rappelant la mise à l’arrêt de tous les bus de transport de proximité, communément appelés ?Horaires”, ils expriment leur solidarité aux travailleurs en général et en particulier aux agents de ce sous-secteur des transports, qui vivent une situation extrêmement difficile.





Tout en estimant que c’est le prix à payer pour vaincre le coronavirus, les transporteurs de proximité invitent le ministère de tutelle à diligenter les concertations relatives à l’appui aux acteurs du secteur du transport, dans le cadre du programme de résilience économique et sociale.





A cet effet, affirme le communiqué, le SNTP réitère sa disponibilité à coopérer avec la tutelle pour une prise en charge correcte des droits de l’ensemble des acteurs du sous-secteur des transports de proximité.