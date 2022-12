Transparence et redevabilité dans le secteur extractif : le Forum Civil et d’autres organisations lancent des activités de renforcement de capacités

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet pour la Transparence et la Redevabilité dans le Secteur Extractif au Sénégal (TRACES), financé par l’USAID, le Forum Civil, en consortium avec NRGI et l’ONG 3D, démarre à partir de ce 10 décembre 2022, des activités de renforcement de capacités et de redevabilité au profit des Organisations de la Société Civile, des Femmes, des Médias, des agents économiques opérant dans le secteur extractif et des Etudiants sur les thématiques relatives aux contrats pétro-gaziers et miniers, au contenu local dans le secteur extractif, à la responsabilité sociétale d’entreprise, aux modalités de suivi des plans de gestion environnementale et sociale ainsi qu’aux fonds et autres revenus prévus en matière d’hydrocarbure et de mine .







En plus des activités précitées, le Forum Civil mettra en place des mécanismes citoyens inclusifs permettant de garantir le dialogue entre les communautés dans le but de défendre leurs intérêts dans le secteur extractif. Il s’agit des Observatoires Territoriaux du Secteur Extractif (OTSE).





L’Observatoire Territorial du Secteur Extractif (OTSE) est composé de citoyens engagés (femmes, hommes, personnes vivant avec un handicap etc.) dans le suivi du secteur extractif au niveau territorial dans le but de défendre les intérêts des communautés (populations et collectivités territoriales).





L’OTSE a entre autres missions de faciliter le dialogue entre les entreprises et les communautés, de recueillir des données sur l’exploitation minière ou pétro-gazière, de faire le plaidoyer pour le respect des obligations contractuelles et légales des entreprises, de veiller au respect des droits humains dans les zones d’exploitation minière et pétro-gazière, de faire la promotion du contenu local au profit des entreprises et des populations, surtout pour les jeunes etc.





Pour une meilleure prise en compte des besoins des populations subissant les externalités négatives de l’exploitation minière, des foras populaires seront organisés au niveau territorial pour discuter de l’effectivité de l’exécution des engagements socio-économiques des entreprises dans le cadre de leur responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Ces foras vont principalement impliquer les femmes vivant dans les zones d’exploitation minière. Pour animer ces fora, le Forum Civil mettra en contribution ses plateformes dénommées : « Femmes des Collectivités Minières » (FCM). Ces plateformes, installées pour le moment à Saraya, Kédougou, Bakel, Thiès, Ngoundiane, Mboro, Darou Khoudoss et Taïba Ndiaye, sont composées uniquement de femmes et de jeunes filles. Ces activités seront, principalement, mises en œuvre dans les zones d’exploitation minière ou pétro-gazière.