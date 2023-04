Transport : Comment Ousmane Sylla a reboosté Dakar Dem Dikk en l'espace de quelques mois

Nommé en octobre 2022, à la tête de la Compagnie nationale de transport en commun Dakar Dem Dikk, Ousmane Sylla non moins maire de la ville de Kédougou avait fait face à la presse pour faire le point. C'était le jeudi 16 février 2023 et c'était justement, pour faire son bilan après 100 jours seulement passés à la tête d'une société qui était au bord de la faillite totale.Parmi, les équations qu'il avait réussies à résoudre, il liste le relèvement du parc de bus à plus de 28% ; la hausse du gap de trésorerie à plus de 45%. Pour ce qui concerne le management de la performance, il chiffre 16 KPI – Indicateurs de suivi – Reporting ; 01 Réunion du Codir tous les matins ; 03 axes de la transformation Dakar Dem Dikk. Au plan social, il relève 36 rencontres sectorielles avec les forces vives de Dakar Dem Dikk-descente sur le terrain, la cohésion sociale avec focus sur le capital humain, et un processus d’apurement du passif social (IPM-CSS) et un soutien aux associations religieuses.





Pour le futur, le patron de DDD avait décliné de gros projets pour relever définitivement la boîte, comme entre autres "la digitalisation intégrale en 2023 (Digitalisation intégrale processus, métiers, support, expérience voyageuse. Capital humain) ; le positionnement stratégique en 2024 (Rabattement Brt/Ter, Leader du transport interurbain, Mini réseaux locaux) ; les Projets transversaux (Mix énergétique, contrôle technique, Label Dem Dikk). En ce qui concerne le renouvellement du parc automobile dans le cadre du projet IVECO, 1400 nouveaux bus sont au programme dont 300 attendus en juin prochain pour le transport urbain et interurbain », avait-il dit devant la presse et des cadres de DDD.







“Il est parvenu à tirer Dakar Dem Dikk vers le haut”







Sauf que plusieurs travailleurs n'y croyaient pas et qualifiaient même ces déclarations d’irréalistes. Mais ce rêve est en train de devenir une réalité. Car DDD est en train de retrouver sa santé à tous les niveaux. "Ousmane Sylla est un homme exceptionnel, il travaille beaucoup et il parle peu. Malgré les difficultés de l'entreprise, et en très peu de temps, il a pu relever beaucoup de bus, trois prestations payées, le reclassement des anciens Ipm, le problème d'eau au niveau des dépôts et tant d'autres. Avec peu de moyen qu'il a trouvé au sein de l'entreprise, il est parvenu à tirer DDD vers le haut et tout le monde peut en témoigner, même les clients" confie un agent .







Il y a, certes, des défis à relever parce que tout n'est pas rose. Il y a par exemple des attentes comme l'augmentation et un plan de carrière des agents etc , mais notre interlocuteur se dit optimiste car dit -on- en wolof "ki la diokh ndeki, diokh Agne, boula digue la réer War nga ko guem". En effet, "le directeur est très disponible, il écoute tout le monde et il porte DDD dans son cœur", estime un autre interlocuteur qui a préféré garder l'anonymat. Effectivement, il est à relever que trois prestations ont été payées, plus de 20 bus relevés, le reclassement des anciens. Ousmane Sylla a réglé, par ailleurs, la problématique de l'ipm dans toutes les pharmacies. Sans oublier, le problème de l'eau au niveau des dépôts de Thiaroye et Oua?am. S'y ajoutent que les salaires sont payés à temps, sans oublier l'ouverture de certains restaurants comme celui de Dieuppeul qui a été une longue revendication des travailleurs.







Le Dg répond par là à une des questions sociales qu'il veut résoudre. Cet engagement sera concrétisé grâce aux trois piliers que sont : la stabilisation du climat social ; L'excellence opérationnelle ; la Digitalisation intégrale.







Relooker Sénégal Dem Dikk