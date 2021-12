Transport de sel : La DER/FJ remet 2 camions neufs aux producteurs de Kaolack et Fatick

Après l’inauguration du point nano-crédit de Kaffrine, la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) s’est rendue à Kaolack. Ce, pour procéder à la remise de financements Agri-jeunes et de camions de transport pour le Sel aux coopératives des producteurs de sel des régions de Kaolack et Fatick.





Deux camions flambants neufs de plus de 63 millions chacun





Il s’agit ici, de deux gros camions flambant neufs dont l’un a été remis à la coopérative des producteurs de sel de la région de Kaolack et l’autre à la coopérative des producteurs de sel de la région de Fatick. La DER/FJ, dans le cadre de la structuration de la chaîne de valeur du sel, accompagne les producteurs dans l’amélioration de la qualité et de la production. Cet accompagnement se manifeste par le financement des producteurs et des coopératives afin d’assurer une production de qualité et répondre aux besoins des industriels comme PATISEN et SENICO. Et, aussi, il se matérialise par le financement d’une unité de transformation de sel et par l’acquisition de ces deux camions de transport pour le sel afin de satisfaire la demande provenant de la sous-région.





Une capacité de plus de 65 tonnes/chacun





D’un coût global de plus de 63 millions de francs Cfa chacun, ces camions ont été montés à Thiès au niveau de SENBUS-industrie et dotés de GPS. Chacun a une capacité de 65 tonnes. La mise en service de ces camions, selon le ministre délégué général de la DER/FJ, permettra d'accroître les marges financières des coopératives et d’assurer une meilleure livraison des 4 500 tonnes de sel transformés par mois à PATISEN.





« Le début d’une ère nouvelle pour les exploitants de sel »





Les producteurs de sel de Kaolack, à leur tour, ont exprimé leur joie pour la mise à disposition de ces camions. « Nous ne saurons mesurer notre joie en ces jours de fin d’année marquant le début d’une ère nouvelle pour les exploitants de sel », a souligné Adama Samb, président de la coopérative des producteurs de sel de Kaolack.





Il ajoute : « Depuis plusieurs années, nous avons tenté toutes les solutions possibles et réalisables pour booster la filière sel en vain. Par la bénédiction divine, la DER/FJ a injecté des sommes importantes dans le secteur. Et avec ces financements, nous les coopératives régionales de sel du Sénégal, sommes capables maintenant de produire du sel de très bonne qualité grâce à des équipements performants, de centraliser une production de 180 000 tonnes de sel brut grâce à un fonds de roulement assez significatif, vendre notre sel à un prix rémunérateur grâce à la signature de convention de vente avec des industriels de la place ».





Près de 800 millions injectés dans la filière sel





De façon globale, la DER/FJ a financé une enveloppe de 770 913 676 francs Cfa dans la filière du sel, répartie comme suit : la formalisation pour un montant de 2 097 000 francs Cfa ; le financement (762 227 676 francs Cfa) et la formation (6 589 000 francs Cfa). La région de Kaffrine a obtenu 96 456 000 francs Cfa ; Kaolack 416 378 500 francs Cfa ; Saint-Louis (3 285 000 francs Cfa, et enfin, Fatick pour 246 108 176 francs Cfa. Et les bénéficiaires sont au nombre de 146 Groupe d’intérêt économique (GIE) et entreprises individuelles.





Projet Agri-jeunes, une opportunité pour les jeunes





En plus de ces camions, la DER/FJ et le Projet d’Appui à l’insertion des jeunes ruraux agri-preneurs (Agri-Jeunes) se sont engagés dans le cadre d’une convention à l’éclosion, dans 8 régions du pays, de jeunes agri-preneurs pour une meilleure inclusion financière mais surtout pour une consolidation du tissu économique local. En effet, la coopération entre la DER/FJ et le projet Agri-Jeunes vise à « appuyer les jeunes/femmes en formation-insertion pour le financement complémentaire de leur K7, accompagner les jeunes agri-preneurs pour l’accès au crédit pour la mise en œuvre de leurs activités, soutenir les nouveaux pôles emplois/guichet unique mis en place au niveau national en synergie avec le projet Agri-Jeunes, appuyer la formalisation des jeunes et des femmes, et enfin, appuyer le suivi post-financement des agri preneurs financés ».





A ce titre, la DER/FJ a pu analyser et structurer plus de 200 projets d’agri-preneurs transmis par Agri-jeunes et 149 projets soumis en pré-comité d’investissement.





Plus de 420 millions de financement approuvés en comité conjoint dont 29 pour Kaolack





L’enveloppe globale de financement approuvée au premier comité conjoint d’investissement, tenu le 23 décembre dernier à la DER/FJ, est de 421 672 246 francs Cfa pour 142 projets validés. Et pour la région de Kaolack, un financement de 29 millions 400 mille francs a été octroyé aux jeunes à 9 jeunes.