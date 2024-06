Transport : Des taxis Samand fabriqués à Thiès

Une licence pour fabriquer des taxis de la marque iranienne Samand au Sénégal. C'est ce qu'a obtenu l'usine de montage de voitures Seniran Auto basée à Thiès, laquelle a relancé ses activités. Une initiative qui vise à promouvoir l'industrie automobile locale, réduire les émissions de carbone et créer des emplois, se réjouit le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Hadj Malick Ndiaye, lors de la réception de 500 nouveaux taxis destinés à 20 groupements d'intérêt économique (GIE) de taxis agréés à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).







Le ministre a annoncé que ces véhicules hybrides, fonctionnant à la fois au gaz et à l’essence, seront désormais produits localement. «Cette initiative vise à promouvoir une coopération renforcée avec l’Iran, pour réduire les émissions de carbone et protéger l’environnement», souligne le ministre qui a inauguré la chaîne de production de l'usine, marquant ainsi la reprise des activités de Seniran Auto qui a une capacité de production de 30 000 véhicules par an.





Le PDG de Seniran Auto, Hesham Yekke Zareh, a souligné que l'entreprise pourrait contribuer à la création d'emplois et à la réduction de la pollution, tout en exprimant sa volonté de produire divers types de véhicules, y compris des taxis, des minibus, des bus interrégionaux, voire des véhicules électriques.





Des mémorandums d’entente ont été signés pour établir un grand parc industriel au Sénégal visant à produire divers types de véhicules incluant des tracteurs et des motos. Un nouveau prototype de bus a d'ailleurs été présenté, symbolisant les ambitions de l'entreprise pour le marché sénégalais.





L’ambassadeur d’Iran au Sénégal, Hassan Asgari, a salué cette avancée dans la coopération industrielle entre les deux nations. Le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, a exprimé sa satisfaction de voir sa ville devenir un centre majeur de production automobile au Sénégal, en plus de son rôle historique dans le secteur ferroviaire.





L'usine a été inaugurée en décembre 2008 par l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, mais était en léthargie depuis une décennie, après avoir produit un premier lot de 1 000 véhicules.





Cette relance marque ainsi un nouveau chapitre dans l'industrie automobile sénégalaise