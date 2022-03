Transport irrégulier à Dakar : La gendarmerie immobilise plus de 200 véhicules

La gendarmerie nationale a sorti la grosse artillerie, pour traquer les véhicules s'activant dans le transport irrégulier entre Touba, Thiès et Dakar. Ainsi, les éléments de l'Escadron de surveillance routière, basé à la caserne Waly Faye de Mbao (ex-Lgi), ont mené une vaste opération sur l'autoroute Ila Touba.



Selon des sources de Seneweb, le capitaine Malick Faye et ses hommes ont réussi à immobiliser plus de 200 véhicules "War Gaïndé" qui étaient en situation irrégulière. Tous ces véhicules sont actuellement mis en fourrière dans les locaux de la caserne de Mbao.



Ces chauffeurs étaient partis auprès de Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des mourides, protester contre, disent-ils, les tracasseries des forces de l'ordre.



Nouveau pont de Cambérène : Plusieurs charrettes immobilisées par la gendarmerie



Les éléments de la Section environnement de la gendarmerie basée à la Marine nationale, ont effectué une descente inopinée sous le nouveau pont de Cambérène.



Ainsi, le capitaine Ndongo Dièye et ses hommes ont immobilisé plusieurs charrettes qui occupaient illégalement les lieux, d'après nos informations.