Transport irrégulier : La police lance la traque des motos

Les conducteurs de motos qui évoluent dans le secteur du transport irrégulier sont avertis. En effet, la police est plus que jamais déterminée à metre un terme à cette balafre sur le visage de Dakar.



D’après le quotidien L'AS qui donne la nouvelle, les hommes du commissaire Abdou Sarr de Grand Yoff ont déjà immobilisé, au cours d'une opération de sécurisation, six motos et déféré au parquet deux conducteurs de "Tiak-Tiak.