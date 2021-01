TRANSPORT : Le chef de la gare routière de Sédhiou en déphasage avec le ministre Mansour Faye

« Confisquer le permis de conduire d’un père de famille qui ne compte que sur son volant pour vivre est une catastrophe. Que l’autorité trouve une autre forme de sanction comme la verbalisation ». Tel est le point de vue d’Ablaye Ndiaye, chef de la gare routière de Sédhiou qui s’offusque ainsi contre la proposition de Mansour Faye.Pour rappel, suite à l’accident survenu à Daga Diakhaté dû à une erreur humaine et dont le bilan s’élevait à 9 morts et 10 blessés, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement suggérait que dans de pareille situation de surcharge, que le permis de conduire du chauffeur soit tout simplement arraché. Il promettait de s’en ouvrir à son homologue de l’Intérieur.Ablaye Ndiaye reconnaît certes la responsabilité des chauffeurs dans cette affaire mais condamne aussi les clients qui acceptent de s’entasser dans un véhicule en surnombre sous le seul prétexte qu’ils veulent aller vite.