Transport : Les chauffeurs de bus Aftu en grève de 48 heures à partir de lundi

Le transport public sera perturbé, lundi et mardi, à Dakar, avec le mot d’ordre de grève de 48 heures décrété par les chauffeurs des bus Aftu. Ils dénoncent les licenciements abusifs, les mauvaises conditions de travail, des salaires dérisoires, entre autres griefs.