Transport public : plus de 45 000 voitures pour moderniser le parc automobile

L’État est déterminé à moderniser le système de transport public. Dans cette perspective, les actions à mener ont été identifiées. Parmi celles-ci, il y a le renouvellement du parc automobile où l’on compte des voitures de 20 ans et plus.



«Dans le plan de renouvellement, on a identifié plus de 45 000 véhicules à renouveler sur les segments du transport : gros porteurs, interurbains, urbains. Et les besoins sont estimés à plus d’un milliard 200 millions de francs CFA», informe Modou Kane Diao, le secrétaire général du Fonds de développement des transports terrestres (FDTT).



Le FDTT compte aller plus loin. «Pour les gros porteurs, annonce son secrétaire général, on travaille pour non seulement renouveler le parc, mais aussi améliorer l’indice de performance logistique.»



En outre, les gares routières seront également modernisées. «Outil de régulation du système de transport, les gens en font une infrastructure marchande, surtout les collectivités locales, souligne Modou Kane Diao. (…) Nous tenons à les moderniser. Il y a beaucoup d’offres de privés pour moderniser ces lieux dans le cadre d’un partenariat public-privé.»