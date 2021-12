Transporteurs routiers : vers une levée du mot d’ordre de grève

Le ministre Mansour Faye s’est finalement entretenu avec les transporteurs hier tard dans la nuit. A l’issue de cette rencontre, le ministre des Transports terrestres a promis aux grévistes de prendre contact avec les six ministres concernés.



Selon Fallou Samb, un des responsables du cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal, intervenu sur les ondes d’Iradio, une rencontre est prévue ce matin pour harmoniser et voir comment lever le mot d’ordre de grève. « D’ailleurs le ministre du Travail est disponible. Il nous a fait comprendre qu’il va prendre contact avec les autres ministres pour vraiment voir comment nous recevoir tôt dans la matinée. Il est prêt à nous recevoir, nous aussi, on est disposés à lever le mot d’ordre avant tard dans la journée », a-t-il informé.