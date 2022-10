Transports: BoB Eco débarque au Sénégal avec ses motos électriques pour concurrencer taxis, car, bus…

BoB crée un monde où le transport à moto est plus propre et plus rentable pour ses consommateurs

Au Sénégal, le secteur des transports est très rentable malgré la rude concurrence. Il y a les taxis, « Cars rapides » et Cars « Ndiaga Ndiaye » qui opèrent depuis les années 70, les bus qui ont fait leur entrée dans les années 80-90 avec l’ancienne société publique la Sotrac. Après, il y a eu une véritable effervescence avec les mini-bus AFTU et autres grands bus de sociétés de transport inter-région. Les derniers venus dans le secteur sont les moto-jakarta qui ont émergé dans la région de Kaolack au début des années 2000 avant de s’étendre dans toutes les régions du pays jusque dans la capitale sénégalaise. Ce qui a d’ailleurs poussé les syndicats des transporteurs dirigés par Gora Khouma à monter au créneau pour dénoncer une concurrence irrégulière.





Des motos électriques qui vont opérer en toute légalité





Tous ces acteurs réunis ont un tout nouveau concurrent et pas des moindres. Il s'agit de BoB Eco, spécialisé dans la construction de véhicules électriques et d’énergie propre et qui se concentre surtout sur la vente de motos électriques dans les pays en développement. Le 18 mars dernier, cette firme basée à Hong-Kong a signé une convention avec l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des jeunes (Anpej) pour remettre 50 000 motos électriques à de jeunes sénégalais qui seront choisis par une commission établie par les deux parties.

BoB Eco va donc opérer en toute légalité au Sénégal, contrairement aux milliers de conducteurs moto-jakarta et autres qui n’ont pas obtenu la licence pour dérouler leurs activités. « Il s’agit là d’un modèle de partenariat innovant proposé par BoB Eco qui va permettre de régler en partie la question de la sécurité sur nos routes avec des motos qui seront garanties sur 36 mois. Aussi une formation sera proposée aux bénéficiaires afin de pérenniser le modèle économique en place », affirmait le Directeur de l’Anpej, Tamsir Faye, lors de la signature de la convention.





« BoB fournit des stations de recharge où la batterie de l’E-Bob peut être échangée. La mission de BoB est de créer un monde où le transport à moto est plus propre et plus rentable pour ses consommateurs tout en soulageant l’environnement de la pollution des motos classiques à essence. BoB a un impact énorme sur la vie des conducteurs d’E-BoB, de leurs familles et des communautés entières. (…) BoB construira des stations de recharge à des endroits clés où les conducteurs de motos se croisent tous les jours afin qu’ils puissent facilement échanger (une de) leurs batteries tout en conduisant vers leur prochain arrêt. BoB utilise une application qui permet de commander une course ou de trouver un conducteur de moto qui apportera vos biens à l’endroit souhaité », a déclaré le représentant de ladite entreprise.