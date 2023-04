Trésor de Pikine : Sit-in des agents municipaux de Pikine, Keur Massar et Guédiawaye





Le torchon brûle entre le percepteur municipal du Trésor de Pikine et les agents municipaux des villes de Pikine, Guédiawaye et Keur Masaar. Ces derniers accusent le percepteur de ne pas effectuer le paiement des augmentations sur les salaires.





Ces travailleurs réclament, en effet, la généralisation de la revalorisation des salaires des agents de l’État, signée le 10 mai 2022 avec la loi n° 2011-08 du 30 mars 2011 en son article 29. Ils comptent perturber le bon fonctionnement des services municipaux, dans les prochains jours.





"Nous venons d’apprendre, par le biais de la rencontre entre le percepteur municipal du département de Pikine et les secrétaires municipaux du département tenue ce mercredi 26 avril 2023, que le premier précité refuse d’exécuter le paiement des augmentations sur les salaires. Ce refus symbolise un caractère défiant qui va à l'encontre de la circulaire édictée par l’État du Sénégal et signée par notre ministre tutelle en date du 24 février 2023. Cette dernière s’appuie sur la généralisation de la revalorisation des salaires des agents de l’État signée le 10 mai 2022 et la loi n° 2011-08 du 30 mars 2011 en son article 29", martèle la porte-parole du jour Anta Diakhaté Ndao.





Compte tenu de cette situation, ces travailleurs exigent, dans un premier temps, le paiement des salaires de l’ensemble des agents de toutes les collectivités territoriales du Sénégal sans condition, ni délai. Aussi, ils demandent le départ immédiat du percepteur municipal du département de Pikine. Car, selon eux, ce dernier agit contre les textes et règlements en vigueur afférents à leur statut d’agents municipaux.