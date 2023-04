Tribunal de Dakar : Les piques de la maman du député Massata Samb

Très tôt ce matin, comme pour les dernières fois, la maman du parlementaire Massata Samb était au tribunal pour assister au procès en appel de son fils.







«Nous sommes là sur les ordres de notre marabout Serigne Moustapha Sy, guide spirituel des Moustarchidines», a-t-elle expliqué.





Très calme, elle note qu’«il n'y a que la justice divine qui importe à nos yeux. Il n'y a pas de détenteur de force outre que Dieu. C’est pour cette raison précise que nous lui rendons grâce et nous nous en remettons à lui pour ce qui arrive à nos enfants Massata Samb et Mamadou Niang».





Ces deux députés du Pur sont en prison depuis plus de trois mois, pour coups et blessures volontaires contre Amy Ndiaye Gniby, leur collègue parlementaire de la coalition BBY.





«Ce qui se passe dans ce pays est incompréhensible. Les jeunes qui sont dans les prisons sont des enfants d’autrui. Macky Sall a ses enfants à côté de lui. Nous, nous faisons la navette entre nos concessions et la prison pour apporter à manger à nos enfants. Les frais de transport et autres, n’en parlons pas», a ajouté la maman du député du Pur.





Elle affirme être aujourd’hui plus que jamais fière de son fils qui a défendu l’honneur de son marabout dans son lieu de travail, au point de se retrouver en prison. «Si Macky Sall, qui sera bientôt un ancien président de la République, représente quelque chose pour Amy Ndiaye Gniby, à plus forte raison notre guide spirituel. On n'a jamais entendu parler d’ancien marabout», dit-elle.





Et d’ajouter : «Macky nous a trahis et en récoltera les conséquences. Tout le monde sait qu'Amy Ndiaye n’est pas enceinte.»