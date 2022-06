Tribunal de Guédiawaye : Le maire, Ahmed Aïdara, sous mandat de dépôt

Arrêté et placé en garde à vue, vendredi dernier, alors qu’il tentait de rallier la place de la Nation où l’opposition voulait tenir une manifestation interdite, le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, a été présenté au parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, ce lundi 20 juin 2022. D’après ses avocats repris par Libération Online, le successeur d’Aliou Sall a été placé sous mandat de dépôt pour participation à une manifestation non-autorisée, provocation d'un attroupement et trouble à l'ordre public.





La même source indique que le nouveau maire de Guédiawaye sera jugé en flagrant délit, vendredi prochain.





D’autres leaders de l’opposition notamment Déthié Fall (mandataire national de Yewwi Askan wi), Mame Diarra Fam (député et membre de Wallu) ont été arrêtés au cours de cette manifestation interdite de même que 200 autres manifestants.