Tribunal de Guédiawaye : Un policier réclame 6 millions au célèbre animateur L. Samba

Célèbre animateur dans une télévision privée de la place, L. Samba était jugé à la barre du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour escroquerie.



Le policier B. Niane, qui lui avait remis des moutons pour vente, lui réclamait 6 millions de Fcfa.



Un mois avant la Tabaski, l’animateur s’est rendu à la bergerie pour acheter des moutons qu’il devait revendre.



Il avait porté son choix sur 80 béliers et les deux parties se sont entendues pour 17 millions de Fcfa, relate Le Soleil.



L. Samba a versé au policier 11 millions de Fcfa et reste lui devoir 6 millions de Fcfa.



Selon le limier, L. Samba soutenait compter parmi ses clients des personnes solvables comme le fils de Sidy Lamine Niasse et autres.



Mais, depuis 6 mois, il ne parvient pas à lui verser le reliquat. D’où sa plainte pour escroquerie.



Le fils de Sidy Lamine Niasse, un des clients solvables



Mais, L. Samba a catégoriquement nié les faits.



«J’ai 55 ans et je n’ai jamais été devant la barre avant aujourd’hui», a-t-il déclaré, reprochant au policier d’avoir refusé de reprendre les moutons invendus.



Il a confié au juge qu’il a enregistré une mévente de 18 moutons et 7 sont morts. Il en restait 11.



Il a pris le soin de photographier les moutons morts avant de faire constater les décès par un huissier.



Il persiste avoir versé 11 millions de Fcfa au policier.



Le parquet a requis l’application de la loi pénale. Le délibéré est fixé au 8 février 2022.