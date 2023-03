Tribunal de Mbour : Règlement de comptes autour d’une affaire de faux billets

Ndèye Amy Sarr, gérante d’un service Wave, et son voisin agent immobilier, Abdou Niang, ont soldé leurs comptes à la barre du tribunal de Mbour, pour une affaire de faux billets de banque. Leur différend a semé le doute et la confusion dans l’esprit des juges.





En effet, le 8 février dernier, vers 11 h 53, Ndèye Amy explique à la barre qu’Abdou Niang est venu chez sa elle pour faire un dépôt sur son compte Wave. "Il m'a dit qu'il était pressé et qu'il ne pouvait pas m'attendre. Il m'a remis un paquet contenant un million de francs CFA que j'ai soigneusement rangé dans mon armoire. Mais je n'avais pas assez de liquidité sur mon compte Wave. J'ai appelé mon mari pour qu'il élève la barre de mon compte afin que je puisse faire l'envoi. Je lui ai alors envoyé 415 000 F. Vers 17 h, il m'a appelé pour me demander si je pouvais lui envoyer le reste de l'argent. Je suis allée au Premium, on m'a dit que l'argent était des faux billets", explique Ndèye Amy Sarr, la plaignante.





Sur conseil de son mari, elle a retourné les 500 000 F à l'agent immobilier et lui a demandé de lui restituer les 415 000 F qu’elle lui a envoyés par Wave. Elle déchire quelques billets et garde une certaine somme pour la montrer aux gendarmes. Le prévenu, lui, avait déjà retiré l'argent.





L'agent immobilier de 50 ans nie les accusations de sa voisine. Il explique que Ndèye Amy l'avait approché pour l’achat d’une parcelle et qu'elle voulait le faire à l'insu de son mari. "Je lui ai proposé un terrain à Déni Birame Ndao à 3 millions. Elle devait donner un acompte de 500 000 F. Elle m'a envoyé 400 000 F sur mon compte Wave, puis elle m'a remis 202 dollars, qui étaient des faux billets. Les dollars, c'étaient pour compléter les 400 000 F qu'elle m'avait envoyés par Wave. Elle m'a expliqué que c’est sa sœur qui lui avait donné les dollars. Quand son mari a découvert qu'elle détenait de faux billets, elle a failli avoir des problèmes dans son ménage. Elle m'a confié 20 000 F qui étaient des faux billets. Je lui ai dit que les dollars étaient des faux. Elle m'a dit qu'elle allait les reprendre", explique le prévenu.





Les faux dollars et le témoignage qui enfoncent Abdou Niang





Selon Ndèye Amy Sarr, les 202 faux billets en dollars ont été donnés en aumône à un talibé. Le soir, le marabout a envoyé un de ses talibés pour qu'il montre les billets au mari de Ndèye Amy. Abdou Niang tombe sur elle, alors qu’elle expliquait au talibé que les billets étaient des dollars. Abdou Niang se saisit alors des billets et déclare que l'argent était des faux. C'est ainsi qu’Abdou a gardé l'argent avec lui.





Appelé à témoigner, Fallou Sylla, un des voisins du prévenu, révèle qu'en 2020, Abdou Niang lui avait proposé un marché noir. "Il m'a dit qu'il voulait me remettre un million et qu’en retour, je lui donne 400 000 F. Je lui ai dit de ne plus me proposer ce genre de marché", explique-t-il.





Le prévenu se déchaîne alors sur Fallou Sylla : "Pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille ? Pourquoi tu t'acharnes sur moi ? Il a un grand frère commandant. C'est pour cela qu'il me poursuit. Il a une dent contre moi !"





Le procureur s'est dit confus face à cette histoire. "Ses déclarations, ses affabulations sont faites que pour se tirer d'affaire. Vouloir jouer à cache-cache avec le tribunal n'est pas une bonne idée. L'avenir a donné raison à Fallou Sylla", indique le maitre des poursuites. Pour qui Abdou Niang est coupable. Il a ainsi requis 3 ans ferme contre le prévenu.





Pour l’avocat de la défense, Me Tall, on cherche à condamner Abdou Niang, alors que rien ne prouve que son client a remis à Ndèye Amy de faux billets.





Abdou Niang sera fixé sur son sort mardi prochain.