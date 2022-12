Tribunal : un père de famille à la barre pour…

Marié à deux épouses et père de cinq enfants, I. Fall, 39 ans, a été condamné à 2 ans de prison dont 3 mois ferme. Il était à la barre pour vol de téléphone portable dans un bus tata.



D’après le récit du journal Enquête, les faits qui lui ont valu sa condamnation ont eu lieu le 16 décembre dernier, dans la ligne 73. Alors que le bus qui roulait vers Keur Massar était bondé, le prévenu en a profité pour subtiliser le téléphone de M. A. Ng. Il ne savait pas que le fils de sa victime le regardait faire.



Mais, le témoin n’aura même pas le temps de le dénoncer. I. Fall a tenté de se débarrasser du téléphone que le propriétaire recherchait pour passer un appel.



A la barre, le père de famille a tenté de nier : « Je suis maçon et carreleur en même temps, s’est-il défendu. Après le boulot, je suis passé d’abord chez ma mère à Boune pour lui remettre sa dépense du lendemain. »



Ensuite, « j’ai pris le bus n°73, pour aller rejoindre ma seconde épouse à Keur Massar. J’avoue qu’il y avait du monde dans le bus, a-t-il ajouté. A un moment donné, j’ai entendu un brouhaha. En effet, un vieux se plaignait parce qu’on lui a volé son téléphone. Quand il s’est retourné, il est tombé sur moi et m’a désigné. A tort comme étant son voleur. Je suis convaincu que les voleurs sont descendus du bus après leur forfait ».



Le Tribunal l’a déclaré coupable.