Tribunal : Un chauffeur de ‘’Ndiaga Ndiaye’’ et son apprenti condamnés à six mois pour outrage à agent et rébellion

Selon le journal ‘’Le soleil’’ qui donne l’information, le 29 mars dernier, le chauffeur de car ‘’Ndiaga Ndiaye’’, C. Fall, et son apprenti F. Faye ont fait passer un sale quart d'heure à un policier. La raison ? L’agent a fait savoir au chauffeur qu’il roulait en sens interdit. C. Fall a refusé de faire demi-tour et tenté de forcer le passage.











D’après les éléments du procès-verbal d'enquête, le chauffeur C. Fall, furieux, a traité le policier de tous les noms d'oiseaux. Outré, le policier a réagi en utilisant le langage de la force. C. Fall s'est opposé à son arrestation et s'en est violemment pris à l'agent. Son apprenti F. Faye est venu lui prêter main-forte.









Malgré tout, le policier et l'ASP sont parvenus à maîtriser le chauffeur et son apprenti, et les ont conduits au commissariat.









Vendredi dernier, faisant face aux juges du tribunal de Dakar pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions et rébellion, C. Fall a tenté de faire croire qu'il avait été plutôt provoqué et maltraité par l'agent de police, absent à la barre.









Pourtant, lui rappelle le juge, il avait reconnu avoir tenu des propos injurieux à l'encontre du





policier.









Quant à l'apprenti F. Faye, il n'a pas cherché à nier les faits, laissant entendre qu'il voulait empêcher l'ASP de passer les menottes à son patron.









Après délibéré, le tribunal a déclaré les prévenus coupables et les a condamnés à six mois avec sursis.