Trisomie 21 : L’appel de l'association "Enfants Soleil" aux autorités étatiques

Ce 21 mars marquant la journée Mondiale de la Trisomie 21 est l’occasion pour l'association Enfants Soleil de communiquer sur cette pathologie qui fait souffrir beaucoup d’enfants et de parents. Une maladie dont la prise en charge est très onéreuse.Dans un entretien accordé à Seneweb, Mme Adama Ndao Dia, vice-présidente de l’association "Enfants Soleil" revient sur la naissance de leur organisation qui a été fondée en septembre 2020 dont le but est, dit-elle, de «faciliter l'accès aux soins médicaux pour les enfants à besoin spécifique (trisomiques, autistes…).D’accompagner les parents dans la prise en charge scolaire, professionnelle, sportive pour les enfants. D’offrir aux enfants et aux familles vulnérables un cadre d’assistance sociale. De participer à renforcer les droits alloués au bien-être des enfants handicapés ».L’Association Enfants Soleil cible à court terme, les enfants atteints de Trisomie 21 et d’autisme et cela, pour plusieurs raisons. «Nous sommes un groupe de parents ayant des enfants atteints de Trisomie 21 et nous avons fait le même constat : le problème dans la prise en charge. Il faut non seulement trouver des professionnels capables d’assurer les soins médicaux nécessaires au développement de l’enfant, mais également être capable de financer ces prestations très onéreuses», explique la vice-présidente Mme Dia.Avant de poursuivre: «Nous n’avons pas une bonne connaissance des autres types de handicap. Pour adresser ces besoins, il faut d’abord les maîtriser et assurer une gestion de qualité. C’est la raison pour laquelle nous n’avons ciblé à court terme que la trisomie 21 et l’autisme à moyen terme ».Dans le cadre de cette journée dédiée à la Trisomie 21, l'association Enfants Soleil sollicite l’aide de l’Etat dans la prise en charge correcte de ses enfants qui souffrent de ce handicap.« Nous souhaitons bénéficier d’un accompagnement des autorités étatiques, dès la naissance de l’enfant avec la prise en charge de l’examen du caryotype. Il s’agit également de la prise en charge des soins d’orthophonie, de kinésithérapie … sans parler d’un programme de scolarisation des enfants handicapés.Nous avons également un autre rêve à Enfants Soleil : c’est le recrutement par l’Etat du Sénégal des Assistants de Vie Scolaire dont la prestation est très onéreuse. Ils pourraient être des fonctionnaires de l’Etat, à l’image de ce qui se fait dans d’autres pays. Nous avons espoir que l’Etat nous aidera », plaide-t-elle.