Trois agents de la RTS convoqués à la Sûreté urbaine

Trois agents de la Rts sont convoqués à la Sûreté urbaine, lundi prochain 16 août à 10h. Il s’agit du journaliste Abasse Sow, Secrétaire Général Adjoint Synpics/Rts, du technicien Moustapha Cissé, Secrétaire Général du Synpics/Rts et de Cheikh Brahim Ndiaye, Secrétaire Général de la section Cnts/Rts. Selon l’Intersyndicale Synpics-Cnts qui donne l’information, la notification a eu lieu vendredi dernier.





« Cette convocation fait suite à une plainte de Racine TALLA. Il s’agit-là d’une preuve supplémentaire de son acharnement et de sa propre volonté de nuire aux syndicalistes et membres du collège des délégués après le refus de la demande de licenciement contre le coordonnateur du collège des délégués Abasse SOW par l’inspection du travail et de la sécurité sociale », dénonce l’intersyndicale dans un communiqué.





Les syndicalistes invitent ainsi le DG Racine Talla à répondre de sa gestion ‘’calamiteuse’’ au lieu d’intimider les agents de la Rts. Les travailleurs du média public sont ainsi invités à faire face.