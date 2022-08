Trois jours de pluie non stop à Kolda : Plusieurs quartiers sous les eaux





La pluie dicte sa loi dans la capitale du Fouladou. Des localités comme Sinthiang Gadapara, Sinthiang Idrissa, Gadapara, Hiléle, Sinthiang Tountourou, Sikilo Nord, Saré Kémo, pour ne citer que celles-là, sont sous les eaux pluviales. Les habitants de ces différents quartiers de la commune de Kolda éprouvent des difficultés de mobilité.









Les rues et ruelles de ces endroits sont devenus impraticables ces dernières heures. L'eau a occupé tous les espaces de passage surtout des véhicules et des motos cyclistes. Pour se rendre dans certains endroits, les chauffeurs de taxis à défaut de doubler le tarif, refusent de se déplacer. D'où le calvaire des populations selon madame Diarietou Sow du quartier Sinthiang Idrissa. "Les eaux de pluie nous ont pris en otage. On sort difficilement de chez nous et on y entre aussi difficilement sans véhicules ni moto" s'indigne-t-elle. Même scénario au quartier Saré Moussa où la route qui mène au CEM de la localité ressemble par endroits à une marre. Et cela depuis les pluies de ces trois derniers jours sans arrêt, occasionnant beaucoup de désagréments.