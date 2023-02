[Saint-Valentin 2/ 2] Trois questions au coach Aïcha : « Il est très difficile pour bon nombre de couples de faire la part des choses »

«Le mouton broute là où il est attaché», a-t-on pour coutume de dire. Cette célèbre maxime sied bien au jeu de l’amour qui se joue jusqu’en milieu professionnel. Bien que avantageux, Aïssatou Dia, coach en développement personnel et relation sentimentale, explique qu’il est important de trouver le bon équilibre.





Quels sont les avantages qu'un couple partage le même univers de travail ?



Vous vous voyez tous les jours, votre chéri(e) ne vous manque plus, vu que vous l’avez quotidiennement à vos côtés et le bonheur que vous ressentez à chacun de ses sourires est une sensation parfaite pour travailler sereinement ! Et pour ne pas avoir à tout dévoiler à vos collègues curieux, rien de tel qu’un code secret rien qu’à vous, que vous serez les seuls à comprendre. Ceci entretient votre complicité avec des regards discrets des sourires en coin de petits mots cachés et ainsi ses attitudes apportent de la nouveauté au couple et surtout cela devient excitant que votre partenaire soit appelé monsieur ou madame au lieu de travail et par un petit nom comme Papa chéri, Honey, Bébé, Kinder, firdawsi, ou '' Aladji Ass '' à la maison.



Aussi vous pourrez vous soutenir mutuellement quelle que soit la situation ainsi mieux vous comprendre.



À lire aussi : [SAINT-VALENTIN 1/2] Quand l’amour se joue sur le terrain professionnel



Qu’est-ce qui peut être un inconvénient ?



Le manque n'existera plus dans votre couple car vous allez toujours vous voir matin, midi, soir et ceci pourrait être négatif pour le couple, car il y aura un manque d'espace pour les partenaires. Le couple a parfois besoin de respirer un peu, de faire des choses pour soi et de se concentrer sur soi et quand le couple travaille ensemble tout se fait pratiquement ensemble.





Comme dans toute relation, il y a des hauts et des bas, surtout au travail où votre entourage professionnel peut rapidement être au courant de votre liaison avec le collègue et se mêler des moindres détails de votre vie privée. Il est donc assez difficile mais primordial de garder votre vie privée, privée et de ne pas trop vous faire remarquer de ce point de vue là. Car, si par malheur, le jour où vous et votre compagnon/compagne, vous vous disputez ou pire encore, vous vous séparez, toute la boîte risque d’être au courant et de parler dans votre dos. Vous aurez le droit aux réconforts de tout le monde et tout le monde voudra savoir le pourquoi du comment en vous donnant son avis et son conseil.