Trop d'oignons font pleurer les producteurs sénégalais

"Une maison, un sac d'oignons": derrière cet énigmatique appel lancé récemment sur les réseaux sociaux au Sénégal se cache le cri d'alarme de producteurs d'oignons appelant chaque foyer à acheter une portion de leur récolte, qui pourrit faute d'acheteurs.

À Bambilor, un des foyers de production des oignons au Sénégal, à une trentaine de kilomètres de Dakar, le constat est amer: l'offre dépasse largement la demande, sous l'effet conjugué de la concurrence étrangère, de pratiques agricoles néfastes ou encore de capacités de stockage insuffisantes.

Sous une fine pluie matinale, des filets de 25 kilos sont empilés le long des trottoirs, ignorés des passants.

Les professionnels parlent d'une année sombre. En réalité, l'écoulement de la production nationale du bulbe à forte saveur est une préoccupation ancienne, à la mesure de l'importance de l'oignon au Sénégal.

L'oignon, dont le Sénégal produit 450.000 tonnes par an, est un ingrédient incontournable de la gastronomie locale.

"Il est cuisiné à toutes les sauces", explique Aram Faye, 50 ans, qui travaille dans un jardin de maraîchers. Il donne du goût au poulet yassa, au thiéboudienne et au mafé, plats traditionnels au pays de la Téranga.

Au marché de Notto Gouye Diama, le 17 juillet 2021 SEYLLOU AFP

L'oignon arrive en tête de la consommation et de la production maraîchères au Sénégal, avec une croissance forte, indiquait en 2018 un rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Il fait vivre près de 200.000 producteurs, dans un pays de plus de 16 millions d'habitants où l'agriculture emploie plus des deux tiers des actifs, selon Amadou Abdoul Sy, directeur de l'Agence de régulation des marchés (ARM).





Parmi eux, Diongue Masseye, 71 ans, regarde, impuissant, les oignons défraîchis qui tapissent son entrepôt de 450 m2 et dont beaucoup ont déjà germé.





Question de qualité





Près d'un tiers de la production est ainsi perdue chaque année.





"Je vais en distribuer aux femmes du coin", soupire-t-il.





Le prix du filet de 25 kilos a drastiquement chuté: vendu 8.000 ou 9.000 francs CFA (12 ou 13 euros) il y a quelques mois, il ne part plus qu'à 4.500 ou 5.000 FCFA (autour de 7 euros) - beaucoup moins si une partie du lot est défraîchi.