Trophée Can et caravane à Sédhiou : L'absence de Sadio Mané fait grincer des dents

Des présidents d'associations sportives et culturelles (ASC) se disent indignés de l'attitude de l'international sénégalais, Sadio Mané. En effet, ce dernier n'a pas assisté à la cérémonie officielle de présentation du trophée de la CAN organisée à Sédhiou lundi dernier. Il n'a pas non plus participé à la caravane municipale organisée pour le même motif dans les rues de Sédhiou.

Mais ce qui a surtout sidéré certains sportifs Sedhiouois, c'est son absence au match de gala que l'ancienne gloire, Papis Demba Cissé a bien voulu offrir aux fans du football ce mercredi après-midi.

Des voix expliquent que rien ne peut justifier l'attitude de Sadio Mané. Ni un calendrier surchargé, ni des questions de sécurité ne puissent expliquer son choix. Le ministre des Sports, Matar Ba a sillonné toute la région sans aucun souci.