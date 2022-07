Tué par balle : Alexis Diatta inhumé ce samedi 30 juillet à Bignona

Alexis Diatta inhume à Bignona , ce samedi

C'est Zig FM qui donne l'information, la famille de Alexis Diatta se résout à inhumer son fils ce samedi 30 Juillet. Dans son édition de ce matin, la radio de proximité a fait savoir que la famille du jeune Alexis tué lors de la marche interdite de la coalition Yewwi Askan Wi le 17 juin dernier à Bignona, a décidé de la mise sous terre du corps de ce jeune, samedi prochain, citant un oncle du défunt.