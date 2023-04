Tué par un taxi: Le 2e adjoint au commandant de la brigade de la Foire, repose désormais à Darou Salam

La gendarmerie nationale a rendu un ultime hommage au maréchal des logis-chef ( Mld/C), B.Dia qui a été heurté mortellement par un taxi, dans la nuit vendredi au samedi, au cours du constat d'un accident routier.





La levée du corps du deuxième adjoint au commandant de la brigade de gendarmerie de la Foire a eu lieu dimanche à l'hôpital Principal. C’était en présence de plusieurs autorités parmi lesquelles, le commandant de la Légion de Dakar, le Lieutenant-Colonel Abdou Mbengue.





Après cette cérémonie empreinte d’émotion, le défunt pandore a été inhumé le même au cimetière de Darou Salam, situé dans la commune de Mbacké a appris Seneweb.





Pluie de témoignages sur le défunt second adjoint au commandant de la brigade de la Foire





La gendarmerie pleure la perte d’un de ses valeurs hommes. Elhadji Mody Diallo, pandore à la retraite, se souvient toujours de son défunt frère d'armes.





" Il était issu de la 40 ème promotion des Élèves- Gendarmes, sorti un jour de novembre 2008. Ensuite affecté à l’Escadron Territorial de Thiès pour l'envol de sa carrière. Puis son Diplôme d'Aptitude Professionnelle ( DAP) en poche, il prenait la direction de la Légion de la Garde Présidentielle. Jeune gendarme professionnel et grand sportif, son temps de présence achevé, il poursuivait son itinéraire au CPGM ( Centre de Perfectionnement de la Gendarmerie Mobile», a relevé Elhadji Mody Diallo. Selon ce dernier, il était techniquement bien entraîné et aimait partager son savoir et son savoir-faire avec les stagiaires. C’est par la suite qu’il est admis au concours d’entrée au DQEG. C’est cet homme qui a été arraché à la fleur de l’âge alors qu’il était en service commandé à hauteur du pont de la Foire.