Tuerie au marché de Mbour : La Ligue Démocratique invite les autorités compétentes à " faire toute la lumière sur cette barbarie "

La mort de trois personnes lors d'un braquage armé au marché central de Mbour fait encore réagir dans la classe politique sénégalaise. La Ligue démocratique (LD) s'est offusquée de cette attaque meurtrière et demande une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire.

"Après s'être félicitée de la promptitude avec laquelle les forces de sécurité ont appréhendé l'assassin, la Ligue Démocratique, par la voix de son Secrétaire Général, l'honorable Député Nicolas Ndiaye, invite les autorités compétentes à ouvrir une enquête pour faire toute la lumière sur cette barbarie.