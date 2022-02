Tweet du ministre Matar Bâ après la disparition du président El Hadj Malick Sy

"Avec la disparition du Président Elhadj Malick Sy, le Sénégal perd un dirigeant sportif d'exception doublé d'un grand fonctionnaire, serviteur inlassable, et d'un pionnier. Il a marqué son époque en contribuant à poser les fondamentaux du sport sénégalais, en particulier du football ", réagit le ministre des Sports Matar Bâ dans un tweet.





" Son départ dans la grande miséricorde divine, au moment où notre pays continue de savourer encore le sacre de notre équipe nationale à la dernière CAN, nous le comprenons comme un signe du destin pour saluer et couronner son engagement et ses efforts", ajoute-t-il en hommage à l'ancien patron du football sénégalais.