Ucad: Ce que l’on sait de ‘’l’étudiant’’du Kekendo qui a succombé à ses blessures

On en sait un peu plus sur ‘’l’étudiant’’ qui a succombé à ses blessures suite à la bataille rangée entre des membres de Kekendo et de Ndef Leng à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). D’après Des sources à l’Ucad, il s’appelle Ismaëla Gaoussou Diémé. Il est né en 1994 à Adeane à Ziguinchor.





Le jeune homme de 27 ans qui a décroché le baccalauréat série L2 en 2013, s'est inscrit à la faculté de Droit de l’Ucad au mois de Mars 2014. Avant de se réinscrire, en juin 2015. Depuis cette date (juin 2015) il ne s’est plus inscrit à un cours.





Cependant, il continuait quand même à loger au campus social bien qu’il ait perdu son statut d’étudiant (depuis 6 ans), du fait sans doute de la solidarité de ces groupes d’influences comme le Kekendo, qui jouissent de certaines faveurs.





Un décès qui en dit long sur l’urgence de procéder au démantèlement de ces groupes identitaires qui ont fini d’installer la violence dans ce temple du savoir.