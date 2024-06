UCAD : Des archives sonores des tirailleurs sénégalais de la Première Guerre mondiale à l’IFAN

Une précieuse collection d’archives sonores des tirailleurs sénégalais de la Première Guerre mondiale, sera disponible à Dakar, pour toute personne qui souhaiterait faire des recherches dans ce domaine. Dans un communiqué reçu, il est annoncé que l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) réceptionnera, le mardi 11 juin 2024 à 12 heures, cette collection. Laquelle comprend des enregistrements sonores de soldats mobilisés dans les colonies françaises entre 1914 et 1918. Il s’agit, dit-on, de 456 documents audio, enregistrés en Allemagne entre 1915 et 1918 qui offrent un aperçu précieux de l’histoire et du patrimoine africain.











« Ces voix des tirailleurs sénégalais permettent de retracer l’histoire, d’analyser les cultures et les sociétés africaines du début du XXe siècle, de comprendre les dynamiques et l’évolution du





langage et de préserver la mémoire collective. Des anthropologues, des historiens, des spécialistes de l’oralité, des conservateurs, des linguistes et des archivistes du département de l’information scientifique de l’IFAN se réuniront pour une séance de travail avec le Dr. Christopher Li, responsable des Archives au Centre pour la Technologie Culturelle de l’Université de Berlin et autres », informe l’IFAN.









Il indique que ceci entre dans le projet de recherche « Towards Sonic Resocialisation » qui se consacre à l’étude approfondie des archives audio des détenus de guerre recrutés par les forces armées européennes depuis les colonies pendant la Première Guerre mondiale. « L’ambition du projet est de partager ces archives numériques et les documents historiques associés avec la communauté, tout en les rendant accessibles aux institutions archivistiques africaines. Le projet vise également à instaurer un dialogue constructif avec les chercheurs et les archivistes du continent, dans une démarche de collaboration. Ce processus est essentiel pour rectifier les préjugés et les perspectives coloniales qui pourraient influencer la manière dont les informations sont structurées et décrites notamment dans les métadonnées des archives », renseigne-t-on dans le document.