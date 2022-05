UCAD : Hommage au doyen Moustapha Kassé

L'Ucad rendra hommage au Doyen Pr Moustapha Kassé de la Faseg

Le Pr Moustapha Kassé, économiste de renom, aura bien droit à des honneurs de son vivant. La Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG) a décidé de lui rendre hommage à travers un colloque international prévu les 17 et 18 mai 2022. Ce moment scientifique aura pour thème : « Croissance et transformation structurelle en Afrique : États des lieux et implications politiques ».





Le Doyen honoraire et premier à ce poste à la FASEG est considéré comme une fierté pour l’institution universitaire, mais aussi celle de l'université africaine. « Avec près de cinquante ans d’une carrière remplie et très fructueuse, le Professeur Moustapha Kassé, l’un des premiers agrégés de sciences économiques du CAMES, mérite bien que les générations d’économistes africains qu’il a encadrées et formées lui rendent un vibrant hommage sous forme de mélanges en son honneur », décline la Faseg dans une note.





Professeur titulaire, Moustapha Kassé a dirigé beaucoup d’institutions. Président de la Conférence des Institutions d’Enseignement et de Recherche en Afrique (CIEREA), il était aussi membre fondateur puis Président du Conseil d’administration du Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire (PTCI).





Économiste influent, il a été plusieurs fois Président du jury du concours d’agrégation de sciences économiques, Président coordonnateur des Jurys du concours d’agrégation de sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES.





Parti en retraite en 2005, l’enseignant-chercheur reste toujours actif au Sénégal et en Afrique. C’est ainsi qu’il est aujourd’hui encore membre de l’Académie de Sciences et Technique du Sénégal, de l’Académie Hassan II du Maroc (Rabat) ou de l’Association Chine-Afrique.





Sur le plan scientifique, Pr Kassé est très prolixe et ses publications touchent beaucoup de thèmes liés à l’économie. « La mobilisation des ressources domestiques, les liens subtils entre la croissance et le développement, les relations entre l’Etat, le paysannat et les banques, la politique de change et la question spécifique du CFA » sont autant de sujets abordés par Pr Kassé, sans que la liste ne soit exhaustive.