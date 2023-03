[Spécial 8 mars] UCAD : La montée en puissance des femmes

La marche de l’Université Cheikh Anta Diop s’est toujours faite avec les femmes. Des personnalités ont marqué ou continuent de témoigner de ce qu’est la place de la femme dans cette institution. Parmi elles, des figures comme Pr Aram Faal. Femme de lettres, passionnée des langues nationales, cette icone, chercheuse à l’IFAN, a beaucoup œuvré pour la promotion du wolof.

A noter également que toutes les rectrices des universités publiques sont issues de l’UCAD. Pr Ramatoulaye Diagne Mbengue, Rectrice de l’Université Iba Der Thiam de Thiès, première femme à ce poste. Elle est suivie de Pr Codou Mar Diop, ancienne Rectrice de l’Université Amadou Mahtar Mbow ainsi que de l’actuelle Rectrice de l’Université du Sine Saloum, Pr Coumba Touré Kane.

















Aujourd’hui encore les femmes continuent d’occuper les premiers rôles dans la vie de l’Université. Comme en témoigne Pr Aminata Cissé Niang, doyenne de la faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP), la première femme à accéder à ce poste. Il y a aussi Pr Aminata Niang Diène, Vice-Rectrice chargée de la pédagogie et de la recherche. Elle était auparavant directrice de la recherche et de l’innovation. A cette liste s’ajoute Pr Françoise Bineta Dieng, Directrice de l’Ecole Doctorale Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et Gestion (ED-JPEG) depuis août 2020.









Majoritaires dans les directions centrales









En outre, une bonne partie des directions centrales ont des femmes à leur tête. Il s’agit de Cousson Traoré Sall, Directrice de l’animation culturelle et scientifique (DACS).