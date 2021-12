UCAD : Les étudiants rendent hommage à Oumar Pene, en attendant l’inauguration d’une place qui portera son nom

Entre Omar Pene et les étudiants, un lien s’est tissé depuis des générations. Ainsi, en attendant l’inauguration d’une place qui portera son nom, les étudiants de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ont rendu, ce vendredi, un hommage appuyé au lead vocal du Super Diamono.





En offrant un concert aux étudiants, jeudi dernier, accompagné de Youssou Ndour, Oumar Pene a eu droit, le lendemain, à un vibrant hommage.





En présence de ses amis de toujours, de ses fans, Oumar Pene a écouté de beaux témoignages sur sa personne et sa carrière. Les témoignages sont unanimes. Oumar Pene, selon ses proches, ne chante pas pour de l’argent, sinon il n'allait pas chanter « Yobaléma », une chanson où il rendait hommage à ses amis qui n’avaient alors que 16 ans.





D'ailleurs il savait toujours offrir un concert gratuit aux étudiants quand son calendrier le lui permettait, comme le témoignent Dr Massamba Gueye et Souleymane Ndené Ndiaye, faisant partie de la génération d’étudiants de 1988. « Il chante pour éduquer et conscientiser dans un message parfois codé », ajoute l’un de ses meilleurs amis.





Au-delà même, Pene est un défenseur des causes nobles comme le climat, la paix, la solidarité, entre autres.





Le nom d’Oumar Pene est aussi lié aux étudiants dont il est l’ambassadeur de la bonne volonté, un titre qu’il doit au président de la République Macky Sall. L’artiste fait donc partie de la grande famille des étudiants et membre honoraire du centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD).





D’ailleurs, Maguette Sène a décidé de lui octroyer « une carte professionnelle qui lui permettra d’accéder au campus quand il le souhaite ». Mieux, le directeur du COUD, lors de la cérémonie d’hommage, a fait l'annonce selon laquelle, la place Oumar Pene au sein du campus sera sous peu inaugurée et va servir de lieu de distraction pour ses usagers.





« Ses messages de paix et de concorde seront tout aussi gravés de manière indélébile dans les annales de l'université Cheikh Anta Diop » a assuré Maguette Séne.





Très honoré par cette marque d’estime, Oumar Pene a salué la volonté du COUD, de lui rendre hommage, appelant dans la foulée les étudiants à cultiver l'excellence et la discipline. L’artiste, recevant des cadeaux des étudiants et du COUD, laissera entendre : « S'il y a un lieu où je me sens chez moi, c’est bien dans cette université auprès des étudiants", rapporte le journal Kritik.