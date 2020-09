UCAD : Un brillant étudiant lâchement tué, son professeur interpelle «ceux qui nous dirigent»

Des agresseurs ont tué, à coups de couteaux, un étudiant du nom d’Ahyi Joël Célestin Philippe. Le drame s’est produit samedi soir, vers 21 heures, en direction de la petite porte de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Une nouvelle qui attriste Mohamed Charababil, chef du département d’Agroforesterie à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, qui était le président du jury lors de la soutenance de Master, en Agroforesterie à l’UASZ, du défunt qui est dépeint comme "un jeune et brillant intellectuel".







«Ils ont mis fin au rêve de ce jeune homme plein de vertu et d’une belle intelligence reconnue de tous. Ils ont mis fin à l’espoir de toute une jeunesse et de tout un peuple qui pouvait compter sur cet enfant exemplaire pour un avenir meilleur. Ils ont mis fin, avec un simple couteau, à l’espoir de ses deux parents dont il est le fils unique. Je revois les visages rayonnants de joie de ses parents lors de sa soutenance de Master en Agroforesterie à l’UASZ, le 17 janvier 2020. J’étais le président de son jury et je n’oublierais pas le témoignage de son père sur les qualités humaines de son unique fils. Ahyi a eu son diplôme avec la mention très bien. Rien d’étonnant, il a été toujours major de sa promotion depuis la Licence 1 en Agroforesterie jusqu’au Master», témoigne-t-il dans les colonnes de Vox Populi.